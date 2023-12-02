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Жильё в Poggibonsi, Италия

2 объекта найдено
Вилла 12 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Poggibonsi, Италия
Вилла 12 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Poggibonsi, Италия
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 000 м²
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился из древней истории, которая культурно от…
€15,00 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Poggibonsi, Италия
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
€1,50 млн
в месяц
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