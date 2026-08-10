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Жилье в Poggibonsi, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Poggibonsi, Италия
Вилла 4 комнаты
Poggibonsi, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
$1,76 млн
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Вилла 25 комнат в Poggibonsi, Италия
Вилла 25 комнат
Poggibonsi, Италия
Число комнат 25
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 000 м²
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился из древней истории, которая культурно от…
$16,42 млн
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