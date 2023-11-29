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Квартиры в Пиза, Италия

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3 объекта найдено
Квартира с кондиционером, с садом, с интернетом в Пиза, Италия
Квартира с кондиционером, с садом, с интернетом
Пиза, Италия
Площадь 2 м²
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
€135,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
€250,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Пиза, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 2
Площадь 250 м²
Пиза, престижный апартамент в историческом здании. Всего в 20 км от аэропорта Пизы, а также …
€350,000
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Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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