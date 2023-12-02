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Квартиры в Пьетрасанта, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Пьетрасанта, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Пьетрасанта, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
€1,50 млн
в месяц
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