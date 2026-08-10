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Виллы в Пескаре, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 18 комнат в Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
Число комнат 18
Площадь 600 м²
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Collecorvino, Италия
Вилла 5 комнат
Collecorvino, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
$785,374
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
$252,023
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Пескара, Италия
Вилла 3 комнаты
Пескара, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 235 м²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
$761,930
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
$252,023
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Collecorvino, Италия
Вилла 6 комнат
Collecorvino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 349 м²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
$350,488
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Penne, Италия
Вилла 4 комнаты
Penne, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
$386,826
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
$252,023
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Пескаре, Италия

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