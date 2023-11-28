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Виллы в Пескара, Италия

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15 объектов найдено
Вилла 18 комнат в Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 3
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
€150,000
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни в Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
Комнаты 3
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
€145,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
€215,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 5
Площадь 380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
€670,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
€215,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни в Пескара, Италия
Вилла 2 спальни
Пескара, Италия
Комнаты 3
Площадь 235 м²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
€650,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Collecorvino, Италия
Вилла 5 спален
Collecorvino, Италия
Комнаты 6
Площадь 349 м²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
€299,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
€215,000
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Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Loreto Aprutino, Италия
Вилла 3 спальни
Loreto Aprutino, Италия
Комнаты 4
Площадь 275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
€330,000
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом в Пескара, Италия
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом
Пескара, Италия
Площадь 200 м²
Симпатичная вилла находится на холме в Монтесильвано, Абруццо. Курорт делится на две части: …
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом в Пескара, Италия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом
Пескара, Италия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Шикарная вилла расположена в городе Ортона, Абруццо. Город находится в провинции Кьети и мож…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Пескара, Италия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Пескара, Италия
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Современная вилла с панорамным видом на гору Мажелла расположена в Фризе, Абруццо. Дом наход…
€1,30 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с садом, с интернетом в Пескара, Италия
Вилла 6 спален с видом на море, с садом, с интернетом
Пескара, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Симпатичная вилла расположена в центре курортного города Сильви, Абруццо. В Сильви роскошные…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пескара, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Красивая вилла расположена в Монтесильвано, Абруццо. До центра города со всей инфраструктуро…
€990,000
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Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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