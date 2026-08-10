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Коммерческая недвижимость в Пескаре, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 232 м² в Пескара, Италия
Коммерческое помещение 232 м²
Пескара, Италия
Площадь 232 м²
Земля 5,20 га пахотных земель на 3,0 га С 60 оливковыми деревьями Север-Юг
Цена по запросу
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