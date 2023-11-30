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Дома в Пезаро-э-Урбино, Италия

виллы
4
5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Fano, Италия
Вилла 5 спален
Fano, Италия
Комнаты 6
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
€3,75 млн
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Вилла 5 спален в Пезаро, Италия
Вилла 5 спален
Пезаро, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
€1,82 млн
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Red Feniks
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Вилла в Marotta, Италия
Вилла
Marotta, Италия
Площадь 1 800 м²
BG-CC1100. Красивая вилла не далеко от Адриатического побережья и города МароттаИталия, реги…
€3,75 млн
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Red Feniks
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Вилла 1 спальня в Tavullia, Италия
Вилла 1 спальня
Tavullia, Италия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
€89,000
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Red Feniks
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Sassofeltrio, Италия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Sassofeltrio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продается 2-х этажный дом, расположенный во Фратте Сассофельтрио (Fratte di Sassofeltrio), н…
€205,000
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Параметры недвижимости в Пезаро-э-Урбино, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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