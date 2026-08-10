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Жилье в Пезаро, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Пезаро, Италия
Вилла 6 комнат
Пезаро, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13 млн
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Параметры недвижимости в Пезаро, Италия

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