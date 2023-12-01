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Жильё в Пезаро, Италия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Пезаро, Италия
Вилла 5 спален
Пезаро, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
€1,82 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Пезаро, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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