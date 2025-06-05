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Жильё в Павии, Италия

1 объект найдено
Вилла в Павия, Италия
Вилла
Павия, Италия
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Дом стоит на участке 596 кв. метров Площадь дома 250 кв. метров Площадь сада 200 метров И…
$85,372
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Параметры недвижимости в Павии, Италия

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