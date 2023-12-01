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Виллы в Ostuni, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ostuni, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ostuni, Италия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Апулия, роскошная вилла с видом на море и горы. Дом располагается рядом курортным городом Са…
€2,55 млн
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