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Жильё в Ольбия, Италия

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7 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
€1,15 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pittulongu, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ольбия, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ольбия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
€1,10 млн
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Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ольбия, Италия
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ольбия, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
€2,60 млн
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Дом 700 спален с видом на море, с садом, с отоплением в Ольбия, Италия
Дом 700 спален с видом на море, с садом, с отоплением
Ольбия, Италия
Количество спален 700
Площадь 3 м²
Симпатичный дом находится в Байа Сардиния, Сардиния. Побережье острова известно своими споко…
€1,10 млн
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты располагаются в новом здании в центре города Ольбия, Сардиния.  В пе…
€102,000
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Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты находятся в городе Аджус, Сардиния. Квартиры в новом комплексе, прод…
€71,600
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