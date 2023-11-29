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Квартиры в Новара, Италия

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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Lesa, Италия
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
€275,000
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни в Arona, Италия
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
€1,80 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Lesa, Италия
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
Комнаты 4
Площадь 153 м²
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
€260,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Orta San Giulio, Италия
Квартира 2 спальни
Orta San Giulio, Италия
Комнаты 3
Площадь 194 м²
FP-T311. На холме в Мьязино элегантная квартира с изумительным видом на озеро ОртаНа холме в…
€350,000
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Квартира 4 спальни в Orta San Giulio, Италия
Квартира 4 спальни
Orta San Giulio, Италия
Комнаты 5
Площадь 296 м²
FP-T503. АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ НА ОЗЕРЕ ОРТАНа берегу озера Орта в элегантной старинной вил…
€950,000
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Квартира 3 спальни в Arona, Италия
Квартира 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
€330,000
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Квартира 3 спальни в Massino Visconti, Италия
Квартира 3 спальни
Massino Visconti, Италия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
PL- PR_A05. Квартира в жилом комплексе с бассейномОзеро Маджоре. Леза. Комфортабельная кварт…
€420,000
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Квартира 3 спальни в Pella, Италия
Квартира 3 спальни
Pella, Италия
Комнаты 4
ISM-060417-1. Апартаменты на первой линии озера ОртаИсторическая вилла “Елена” была полность…
€330,000
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Квартира 3 спальни в Castelletto sopra Ticino, Италия
Квартира 3 спальни
Castelletto sopra Ticino, Италия
Комнаты 4
Площадь 162 м²
FP-T545. Роскошные апартаменты в стиле либерти 1910 годаВ Кастеллетто Тичино, в нескольких к…
€750,000
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Квартира 2 спальни в Arona, Италия
Квартира 2 спальни
Arona, Италия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
VB-11080. Апартаменты на озере МаджореНедвижимость расположена в резиденции "Изола дель Боск…
€415,000
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Квартира 4 спальни в Castelletto sopra Ticino, Италия
Квартира 4 спальни
Castelletto sopra Ticino, Италия
Комнаты 5
Площадь 162 м²
VB-20071. Апартаменты на продажу в Кастеллетто Тичино с видом на рекуВ Кастеллетто Тичино, в…
€650,000
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Параметры недвижимости в Новара, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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