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Квартиры в Новарах, Италия

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трехкомнатные
7
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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Castelletto sopra Ticino, Италия
Квартира 4 комнаты
Castelletto sopra Ticino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
FP-T545. Роскошные апартаменты в стиле либерти 1910 годаВ Кастеллетто Тичино, в нескольких к…
$879,150
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Lesa, Италия
Квартира 4 комнаты
Lesa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
$322,355
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Massino Visconti, Италия
Квартира 4 комнаты
Massino Visconti, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
PL- PR_A05. Квартира в жилом комплексе с бассейномОзеро Маджоре. Леза. Комфортабельная кварт…
$492,324
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Квартира 4 комнаты в Lesa, Италия
Квартира 4 комнаты
Lesa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
PL-PR-A05. Озеро Маджоре. Леза. Комфортабельная квартира в красивом жилом доме с бассейном. …
$504,046
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Квартира 5 комнат в Orta San Giulio, Италия
Квартира 5 комнат
Orta San Giulio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 296 м²
FP-T503. АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ НА ОЗЕРЕ ОРТАНа берегу озера Орта в элегантной старинной вил…
$1,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Meina, Италия
Квартира 4 комнаты
Meina, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
$386,826
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Miasino, Италия
Квартира 3 комнаты
Miasino, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 194 м²
FP-T311. На холме в Мьязино элегантная квартира с изумительным видом на озеро ОртаНа холме в…
$410,270
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Квартира 4 комнаты в Pella, Италия
Квартира 4 комнаты
Pella, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
ISM-060417-1. Апартаменты на первой линии озера ОртаИсторическая вилла “Елена” была полность…
$386,826
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Lesa, Италия
Квартира 4 комнаты
Lesa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
$304,772
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 5 комнат в Meina, Италия
Квартира 5 комнат
Meina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
$2,11 млн
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Параметры недвижимости в Новарах, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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