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Коммерческая недвижимость в Narni, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 930 м² в Narni, Италия
Коммерческое помещение 930 м²
Narni, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 930 м²
KK-1755. Виноградники, винодельня в Умбрии. НарниДом (440 кв. М) был построен в конце 19 век…
$2,70 млн
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