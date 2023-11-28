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Коммерческая недвижимость в Narni, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в Narni, Италия
Коммерческая 5 спален
Narni, Италия
Комнаты 6
Площадь 930 м²
KK-1755. Виноградники, винодельня в Умбрии. НарниДом (440 кв. М) был построен в конце 19 век…
€2,30 млн
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