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Таунхаусы в Монтесильвано, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Вилла с 2020 года никогда не населялась 17 м2 земли. Подвальный этаж с подвалом и ванной. Пе…
$639,443
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