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Жильё в Монтесильвано, Италия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
Комнаты 2
EC-310317. Продано! Элегантная однокомнатная квартира с панорамным видом на мореЭлегантная о…
€90,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
EC-111. Продано! Новые апартаменты в г. Монтесильвано Апартаменты изготовлены из качественны…
€182,500
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Монтесильвано, Италия
Квартира 3 спальни
Монтесильвано, Италия
Комнаты 4
Площадь 141 м²
IT-. Продается часть виллы около 141 кв.м. на трех уровняхНедалеко от Пескары в 7 км от мо…
€160,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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