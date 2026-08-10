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Жилье в Монтесильвано, Италия

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2 объекта найдено
Дом в Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
Площадь 6 000 м²
Пляжный участок площадью 6000 квадратных метров, из которых 2 000 2000 жилых и 2 000 коммерч…
Цена по запросу
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Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Вилла с 2020 года никогда не населялась 17 м2 земли. Подвальный этаж с подвалом и ванной. Пе…
$639,443
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