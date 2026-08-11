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Виллы в Монтепульчано, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Монтепульчано, Италия
Вилла
Монтепульчано, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 4 000 м²
Поместье расположено в живописной локации региона Тоскана. Имеется земельный участок площад…
$17,43 млн
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Вилла 25 комнат в Монтепульчано, Италия
Вилла 25 комнат
Монтепульчано, Италия
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
$1,97 млн
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