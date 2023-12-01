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Виллы в Монтепульчано, Италия

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1 объект найдено
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Монтепульчано, Италия
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
€1,80 млн
в месяц
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