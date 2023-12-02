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Коммерческая недвижимость в Monte Argentario, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в Giannella, Италия
Коммерческая 5 спален
Giannella, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
LD-0489. Роскошная вилла на море в ТосканеНа кристально чистом море Арджентарио, известном м…
€12,00 млн
в месяц
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