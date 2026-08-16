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Коммерческая недвижимость в Monte Argentario, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 000 м² в Гроссето, Италия
Коммерческое помещение 2 000 м²
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
LD-0489. Роскошная вилла на море в ТосканеНа кристально чистом море Арджентарио, известном м…
$14,07 млн
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