  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Милан
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Милане, Италия

1 объект найдено
Студия 1 комната в Милан, Италия
Студия 1 комната
Милан, Италия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/7
Инвестируйте в Милан: Студия у набережной Навильи | €165.000 Идеальное сочетание стиля, д…
$192,246
