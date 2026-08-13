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Жилье в Матере, Италия

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1 объект найдено
Замок 30 комнат в Ferrandina, Италия
Замок 30 комнат
Ferrandina, Италия
Число комнат 30
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 5
Замечательная вилла с панорамным видом на сельскую местность, с 7 спальнями и 10 ванными ком…
$3,26 млн
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Параметры недвижимости в Матере, Италия

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