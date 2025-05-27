Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Массароза
  4. Жилая

Жильё в Массарозе, Италия

дома
4
6 объектов найдено
Таунхаус в Stiava, Италия
Таунхаус
Stiava, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
На холмах Версилии, продается вилла (необходим ремонт) с одобренным проектом для строительст…
$900,355
Оставить заявку
Вилла в Bozzano, Италия
Вилла
Bozzano, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается участок под строительство с готовым проектом и разрешением на строительство виллы …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Bozzano, Италия
Вилла
Bozzano, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Вилла площадью 1250 кв.м.была построена в 1980 году архитектором Бертолоцци, учеником знамен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Piano di Mommio, Италия
Вилла
Piano di Mommio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторная комфортабельная вилла расположена в 7 км от моря и имеет все удобства – большой с…
$683,814
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Stiava, Италия
Квартира 2 спальни
Stiava, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартирный комплекс “Три фонтана” расположен в самом центре поселка Стьява и представляет со…
$262,129
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Stiava, Италия
Квартира 2 спальни
Stiava, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартирный комплекс “Три фонтана” расположен в самом центре поселка Стьява и представляет со…
$279,224
Оставить заявку
Realting.com
Перейти