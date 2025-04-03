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Виллы с бассейном в Масса-Каррара, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Масса-Каррара, Италия

с террасой
Недорогая
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