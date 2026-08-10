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Виллы в Мантуе, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Monzambano, Италия
Вилла 5 комнат
Monzambano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 550 м²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
$2,11 млн
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Вилла 10 комнат в Ponti sul Mincio, Италия
Вилла 10 комнат
Ponti sul Mincio, Италия
Число комнат 10
Площадь 120 000 м²
В очень тихом и спокойном месте, мы предлагаем к продаже сельскохозяйственное поместье, окру…
$2,41 млн
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Вилла 6 комнат в Castiglione delle Stiviere, Италия
Вилла 6 комнат
Castiglione delle Stiviere, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
$480,644
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