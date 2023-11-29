Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Мачерата
  5. Квартиры

Квартиры в Мачерата, Италия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 7 комнат с Spalni в Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат с Spalni
Мачерата, Италия
Комнаты 7
Площадь 130 м²
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 6 комнат с Spalni в Morichella, Италия
Квартира 6 комнат с Spalni
Morichella, Италия
Комнаты 6
Площадь 105 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в создании только трех квартир с ча…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мачерата, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти