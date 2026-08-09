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Квартиры в Мачерате, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 7 комнат в Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат
Мачерата, Италия
Число комнат 7
Площадь 130 м²
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
$156,954
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Квартира 9 комнат в Мачерата, Италия
Квартира 9 комнат
Мачерата, Италия
Число комнат 9
Площадь 150 м²
Двухуровневая квартира (на двух уровнях): первый этаж с кухонной ванной прачечной на первом …
$328,240
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Параметры недвижимости в Мачерате, Италия

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