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Виллы в Lomazzo, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Lomazzo, Италия
Вилла
Lomazzo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Вилла в Ломбардии находится в центре Ломаццо, в 16 км от города Комо. Общая площадь составля…
$2,43 млн
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