Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Lido di Ostia
  4. Жилая

Жильё в Lido di Ostia, Италия

1 объект найдено
Вилла в Lido di Ostia, Италия
Вилла
Lido di Ostia, Италия
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Элегантная вилла расположена в Лидо дей Пини, в резиденциальном консорциуме с частным пляжем…
$1,48 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти