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Магазины в Лацио, Италия

Рим
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5 объектов найдено
Магазин 350 м² в Рим, Италия
Магазин 350 м²
Рим, Италия
Площадь 350 м²
Продается коммерческое помещение (супермаркет) в пригороде Рима – морском городке Остия (Ost…
$1,02 млн
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Магазин 610 м² в Рим, Италия
Магазин 610 м²
Рим, Италия
Площадь 610 м²
В продаже коммерческое помещение в Риме, районе Монтеверде Веккьо, общей площадью 610 кв.м.,…
$1,02 млн
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Магазин 230 м² в Рим, Италия
Магазин 230 м²
Рим, Италия
Площадь 230 м²
Продается коммерческое помещение в центре Рима, в районе Париоли (итал. Parioli), который яв…
$2,38 млн
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Магазин 530 м² в Рим, Италия
Магазин 530 м²
Рим, Италия
Площадь 530 м²
В продаже коммерческое помещение в Риме, в районе Тибуртина, в месте с высокой проходимостью…
$907,560
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Магазин 300 м² в Рим, Италия
Магазин 300 м²
Рим, Италия
Площадь 300 м²
В продаже коммерческое помещение в центре Риме, районе Прати, в пешей доступности от Ватикан…
$2,16 млн
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