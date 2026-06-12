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Пентхаусы в Езоло, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус в Lido di Jesolo, Италия
Пентхаус
Lido di Jesolo, Италия
Площадь 168 м²
Этаж 8
Этот исключительный пентхаус, расположенный на привилегированных 8-м и 9-м этажах, сочетает …
$2,27 млн
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