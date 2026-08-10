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Жилье в Езоло, Италия

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2 объекта найдено
Пентхаус в Lido di Jesolo, Италия
Пентхаус
Lido di Jesolo, Италия
Площадь 168 м²
Этаж 8
Этот исключительный пентхаус, расположенный на привилегированных 8-м и 9-м этажах, сочетает …
$2,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Езоло, Италия
Квартира 3 комнаты
Езоло, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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