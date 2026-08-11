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Дома в Grottammare, Италия

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1 объект найдено
Дом 14 комнат в Grottammare, Италия
Дом 14 комнат
Grottammare, Италия
Число комнат 14
Площадь 750 м²
Дом для ремонта в историческом центре с огороженным садом площадью 800 кв. Два уровня на общ…
Цена по запросу
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