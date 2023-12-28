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Жильё в Grottammare, Италия

2 объекта найдено
Дом 14 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 14 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 14
Площадь 750 м²
Дом для ремонта в историческом центре с огороженным садом площадью 800 кв. Два уровня на общ…
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 9 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 9
Площадь 214 м²
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
Цена по запросу
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