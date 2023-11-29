Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Земельные участки
  4. Гроссето

Земельные участки в Гроссето, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Гроссето, Италия
Земельные участки 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Гроссето, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 950 м²
Поделиться с друзьями
€8,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти