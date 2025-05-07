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Квартиры в Gorizia, Италия

Градо
7
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7 объектов найдено
Пентхаус в Градо, Италия
Пентхаус
Градо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59 млн
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Квартира 1 комната в Градо, Италия
Квартира 1 комната
Градо, Италия
Число комнат 1
APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY - 1 ROOM For sale is a charming one-room…
$333,960
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Квартира 4 комнаты в Градо, Италия
Квартира 4 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
EXCLUSIVE APARTMENT IN GRADO, ITALY For sale is a luxurious and exclusive apartment in th…
$807,968
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Квартира в Градо, Италия
Квартира
Градо, Италия
EXCLUSIVITY! RESIDENTIAL PROJECT IN GRADO, ITALY – PRESENTED BY IMMOTRADING Exclusive res…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Градо, Италия
Пентхаус 3 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 3
Площадь 233 м²
В центральном месте, недалеко от главного входа на пляж, мы предлагаем на продажу элегантный…
$2,72 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Градо, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Продается просторный и светлый двухуровневый пентхаус жилой площадью 101 м², расположенный н…
$621,492
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Квартира 2 комнаты в Градо, Италия
Квартира 2 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 2
TWO-ROOM APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY For sale is a charming apartmen…
$549,418
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