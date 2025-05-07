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Пентхаусы в Gorizia, Италия

Градо
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3 объекта найдено
Пентхаус в Градо, Италия
Пентхаус
Градо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Градо, Италия
Пентхаус 3 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 3
Площадь 233 м²
В центральном месте, недалеко от главного входа на пляж, мы предлагаем на продажу элегантный…
$2,72 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Градо, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Продается просторный и светлый двухуровневый пентхаус жилой площадью 101 м², расположенный н…
$621,492
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Параметры недвижимости в Gorizia, Италия

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