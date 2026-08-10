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Отели в Giulianova, Италия

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1 объект найдено
Отель 3 000 м² в Giulianova, Италия
Отель 3 000 м²
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 000 м²
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже трехзве…
$3,75 млн
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