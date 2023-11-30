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Коммерческая недвижимость в Giulianova, Италия

1 объект найдено
Отель 5 спален в Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 3 000 м²
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже трехзве…
€3,20 млн
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