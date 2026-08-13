Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Francavilla al Mare
  4. Жилая

Жилье в Francavilla al Mare, Италия

;
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Francavilla al Mare, Италия
Вилла 4 комнаты
Francavilla al Mare, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти