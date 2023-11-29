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Инвестиционная недвижимость в Флоренция, Италия

коммерческая недвижимость
11
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 10 спален в Флоренция, Италия
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
€10,00 млн
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