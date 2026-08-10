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Виллы в Финале-Лигуре, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Финале-Лигуре, Италия
Вилла 6 комнат
Финале-Лигуре, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 430 м²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$5,09 млн
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