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Жилье в Conegliano, Италия

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1 объект найдено
Вилла 20 комнат в Conegliano, Италия
Вилла 20 комнат
Conegliano, Италия
Число комнат 20
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 670 м²
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
$7,66 млн
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