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Жильё в Conegliano, Италия

1 объект найдено
Вилла 6 спален в Conegliano, Италия
Вилла 6 спален
Conegliano, Италия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 670 м²
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
€7,00 млн
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