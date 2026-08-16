Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Comunita Montana Valli del Verbano
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ponte, Италия
Квартира 3 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
$246,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти