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Квартиры в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Ponte, Италия
Квартира 2 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
€210,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
PL-PR_A30. Озеро Маджоре. Лавено-Момбелло. Грациозная двухкомнатная квартира 55 кв.м. в прек…
€148,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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