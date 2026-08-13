Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Comunita montana della Valtellina di Sondrio
  4. Жилая

Жилье в Comunita montana della Valtellina di Sondrio, Италия

;
1 объект найдено
Квартира 9 комнат в Lanzada, Италия
Квартира 9 комнат
Lanzada, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
На западном берегу озера Гарда, в районе Камповерде, в результате реконструкции старого ферм…
$673,339
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Comunita montana della Valtellina di Sondrio, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти