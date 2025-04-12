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Виллы с гаражом в Comunita Montana del Piambello, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lavena, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lavena, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
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$783,242
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Параметры недвижимости в Comunita Montana del Piambello, Италия

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов