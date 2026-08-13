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Жилье в Comunita Montana del Piambello, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Brusimpiano, Италия
Квартира 3 комнаты
Brusimpiano, Италия
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Квартира с самостоятельным входом около 50 квадратных метров на первом этаже. Полностью отре…
$98,823
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Параметры недвижимости в Comunita Montana del Piambello, Италия

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