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Квартиры в Comunita della Valle di Sole, Италия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Presson, Италия
Квартира 1 спальня
Presson, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Квартира в Прессоне Цена по запросу. Собственность ТРЕНТИНО - В деревне ПРЕССОН, в …
€100,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Comunita della Valle di Sole, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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