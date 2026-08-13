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Жилье в Comunita della Valle di Sole, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Presson, Италия
Квартира 2 комнаты
Presson, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Квартира в Прессоне Цена по запросу. Собственность ТРЕНТИНО - В деревне ПРЕССОН, в …
$100,099
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Параметры недвижимости в Comunita della Valle di Sole, Италия

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