Жилье в Comunita della Val di Non, Италия

1 объект найдено
Дом 10 спален в Malosco, Италия
Дом 10 спален
Malosco, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 615 м²
Количество этажей 4
Расположенный в спокойствии Валь-ди-Нон, этот подлинный горный дом представляет собой прочну…
$921,727
Частный продавец
Языки общения
Deutsch
