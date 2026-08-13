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Коммерческая недвижимость в Citta di Castello, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 600 000 м² в Citta di Castello, Италия
Коммерческое помещение 3 600 000 м²
Citta di Castello, Италия
Площадь 3 600 000 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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