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Коммерческая недвижимость в Citta di Castello, Италия

1 объект найдено
Коммерческая в Citta di Castello, Италия
Коммерческая
Citta di Castello, Италия
Площадь 3 600 000 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
в месяц
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