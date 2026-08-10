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Виллы в Чечина, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Чечина, Италия
Вилла 6 комнат
Чечина, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 300 м²
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
$4,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Чечина, Италия
Вилла 4 комнаты
Чечина, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 310 м²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
$1,88 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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