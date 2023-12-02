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Виллы в Чечина, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Чечина, Италия
Вилла 3 спальни
Чечина, Италия
Комнаты 4
Площадь 310 м²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
€1,60 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Чечина, Италия
Вилла 5 спален
Чечина, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 300 м²
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
€3,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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