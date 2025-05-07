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Дома с гаражом в Катандзаро, Италия

виллы
3
2 объекта найдено
Вилла в Montauro, Италия
Вилла
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
$187,128
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Вилла в Montauro, Италия
Вилла
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
$527,361
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Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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