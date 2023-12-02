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Квартиры в Катандзаро, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Soverato, Италия
Квартира 3 спальни
Soverato, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Апартменты площадью 100кв.м. с роскошным бассейном и эффектными видами …
€350,000
в месяц
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира с кондиционером в Curinga, Италия
Квартира с кондиционером
Curinga, Италия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Pizzo Beach Club - Апартамент 92F Продается просторный апартамент в ЖК Пиццо Бич Клаб с двум…
€119,184
в месяц
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Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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