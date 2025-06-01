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Жильё в Капаннори, Италия

1 объект найдено
Вилла в Капаннори, Италия
Вилла
Капаннори, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Просторная вилла с 4 спальными комнатами, 2 санузлами, террасой с барбекю, садом, двойный ба…
$763,819
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